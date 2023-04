Gemeenteraadslid en oud-schepen Roger Clerinx (74) overleden

Clerinx is op 74-jarige leeftijd overleden. Hij zetelde in de gemeenteraad en was in de vorige legislatuur schepen van Cultuur. “Roger was ziek maar bleef positief”, reageert men vanuit zijn omgeving. Truienaren reageren aangeslagen, net als partijgenoot Pascy Monette (Open Vld) die het nieuws zaterdagochtend vernam. “Roger was een heel sociaal iemand met veel inzet voor anderen. Hij was ook erg betrokken bij zijn twee dochters An en Els. Els verblijft in Wiric (een organisatie voor maatschappelijk werk, red.) en Roger was om haar heel erg begaan. Met veel passie en gedrevenheid bleef hij alles van het beleid volgen ondanks zijn ziekte. Hij was overkoepelend voorzitter van PWA Dienstencheques en ondervoorzitter in de raad van bestuur van het Zorgbedrijf van de stad. Maar bovenal was hij een warme, volkse mens. We gaan hem heel hard missen”, besluit schepen Monette. (rudc)