Franse vakbonden dreigen elektriciteit af te sluiten tijdens filmfestival Cannes en GP van Monaco

Een in de duisternis gedompeld filmfestival in Cannes en een Grand Prix in het donker. Dat is waar de Franse vakbond CGT mee dreigt uit protest voor de pensioenhervorming van Emmanuel Macron. Daarnaast kondigt het ook 100 dagen van woede aan, een verwijzing naar een recente speech van de Franse president.

Een intense actie, maar niet onmogelijk. Eerder gebeurde het al dat twee gemeenten, Ganges en Muttersholtz, zonder elektriciteit bleven exact op het moment dat Macron op bezoek was. Volgens de Franse economiste Anna Créti beschikt de vakbond zelfs over de technische middelen om de elektriciteit tijdens de twee grote evenementen in het Zuiden van Frankrijk af te sluiten, laat BMF TV weten.

Al wekenlang wordt er geprotesteerd in verschillende grote steden in Frankrijk tegen de pensioenhervorming. De regering liet namelijk de pensioenleeftijd verhogen van 62 naar 64 jaar en maakte daarvoor gebruik van het artikel 49.3 waardoor de stemming van het parlement wordt uitgesloten.