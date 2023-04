Japan maakt zich klaar om Noord-Koreaanse satelliet uit de lucht te schieten

Het leger van Japan heeft het bevel gekregen voorbereid te zijn op de mogelijkheid dat brokstukken van een raket neervallen, zo hebben plaatselijke media gemeld, nadat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un had gezegd dat hij van plan was de eerste militaire verkenningssatelliet van het land te lanceren.

Minister van Defensie Yasukazu Hamada gaf het leger zaterdag het bevel in hogere staat van paraatheid te gaan voor het geval de Noord-Koreaanse raket op Japans grondgebied zou neervallen, zo meldde het persbureau Kyodo.

Ter voorbereiding worden onder meer Patriot-raketten en oorlogsschepen met luchtverdediging in stelling gebracht die raketten kunnen onderscheppen, zeiden regeringsbronnen aan Kyodo.

Tijdens een bezoek dinsdag aan het nationale ruimtevaartagentschap NADA (National Aerospace Development Administration) gaf Kim de instructie de militaire satelliet te lanceren zoals gepland, zonder dat hij daarbij een datum vermeldde.

Noord-Korea heeft sinds begin vorig jaar ongeveer 100 raketten getest, naar eigen zeggen als reactie op gezamenlijke militaire oefeningen van de VS en Zuid-Korea die het land een invasierepetitie noemt. Verschillende raketten vlogen over Japan of landden voor de Noord-Japanse kust.

Vorige week testte Noord-Korea voor het eerst een intercontinentale ballistische raket met vaste brandstof.