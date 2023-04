Zijn laatste daad was tijd rekken voor zijn gewonde kameraden: het verhaal van de gesneuvelde held van Bachmoet

Kuzin nam zijn positie in bij het machinegeweer. Hij was de enige soldaat die nog weerwerk kon bieden aan de Russische aanvallers. Alle anderen uit zijn groep lagen dood of gewond op de grond. Lijdend aan shellshock en met één arm in het verband bleef de 37-jarige maar salvo’s afvuren richting alle aanvallers die naar hem en zijn metgezellen probeerden te stormen. De Russen probeerden niet eens dekking te zoeken, ze snelden gewoon in een rotvaart naar hem toe over het open veld. Het was duidelijk dat zijn positie niet lang te behouden zou zijn, maar hij moest tijd winnen voor het reddingsteam. Zijn allerlaatste daad in het leven was om ervoor te zorgen dat zijn gewonde kameraden in veiligheid kwamen.

Kuzin voerde die dag, 17 februari van dit jaar, het bevel over een observatiegroep van zes Oekraïense soldaten. Op een gegeven moment kwamen hij en zijn team zwaar onder vuur te liggen en begon een Russische tank hun positie te viseren. In tegenstelling tot de talloze mortiergranaten richtte de tank met huiveringwekkende precisie. Twee soldaten raakten gewond, de anderen kwamen om het leven.

“Een stem van heel ver weg”

“Opeens was er een felle flits”, getuigt een van de gewonde soldaten met roepnaam Tsygan. “Ik werd met zo’n kracht tegen een boomstam gegooid dat ik bijna verpletterd werd. Ik wist niet eens of ik nog leefde of dood was. Iemand schreeuwde, het leek alsof de stem van heel ver weg kwam.”

Het was de stem van Kuzin, die eerst naar Tsygan toeliep en hem naar een veiligere zone bracht om vervolgens terug te keren om andere gewonden te zoeken. Ondertussen bleef de tank vuren en bleef het granaten regenen. Uiteindelijk wist Kuzin de Russen zo lang af te houden dat zijn twee nog levende kompanen gered konden worden. Niet veel later zou hij zelf dodelijk getroffen worden door een granaatscherf.

Het was de groep van sergeant Vasyl Palamarchuk die het lichaam van Kuzin kon ophalen, kort voordat Russische troepen het gebied innamen. Het hele 206e bataljon, waar Kuzin deel van uitmaakte, verzamelde om respect te betuigen aan hun gesneuvelde kameraad, de held van Bachmoet. “Het was een enorm verlies voor onze eenheid”, aldus Palamarchuk. “Hij redde twee mensen, maar stierf zelf.”

Pavel Kuzin laat een vrouw en kind na.