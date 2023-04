VIDEO. Eerst een tovenaar, nu een skiër, straks in Wieze een bierflesje? Huisgenoot Dimitri Van den Bergh dolt tijdens walk-on

Damon Heta is niet voor de saaie walk-ons. De Australische huisgenoot lijkt wat besmet geraakt door zijn huisgenoot - ene Dimitri Van den Bergh - en kwam de voorbije twee manches van de European Tour op gekke wijze het podium op. In München als tovenaar, in Graz als skiër. Binnen twee weken staat Heta ook op de Belgian Darts Open in Wieze. Benieuwd wat het dan zal zijn!