Nog een domper voor Masters-toernooi in Madrid: ook Novak Djokovic meldt zich af

Djokovic was deze week aan de slag op het toernooi van Banja Luka maar kon er zijn favorietenrol niet waarmaken. De Serviër werd er in de kwartfinales uitgeschakeld door zijn landgenoot Dusan Lajovic (ATP 70). Het was een nieuwe opdoffer na zijn snelle exit op de Monte Carlo Masters. “Djoko” liet al herhaaldelijk optekenen last te hebben van de elleboog.

In Madrid won Djokovic de titel drie keer: in 2011, 2016 en 2019. De Spaanse organisatie moest deze week ook al het forfait van vijfvoudig winnaar Rafael Nadal slikken. De gravelkoning heeft nog altijd last van de heup.