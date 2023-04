Voor en na: uitgedroogd Californië transformeert in groene oase dankzij uitzonderlijk natte winter

Een uitzonderlijk natte winter heeft de waterreservoirs in Californië grotendeels aangevuld. Een reeks atmosferische rivieren, stromen van vochtige lucht op grote hoogte, hebben een einde gemaakt aan de driejarige droogte in de Golden State.

Het waterpeil daalde zo laag tijdens het dieptepunt van de Californische droogte dat de meren er wel woestijnen leken. Boten lagen op de droge, gebarsten bodem en bomen stierven van de dorst.

Na een reeks krachtige stormen die recordhoeveelheden neerslag uitstortten boven het westen van de VS, is het contrast met de doordrenkte groene heuvels enorm. Bekijk de voor- en nabeelden in bovenstaande video.

