Voormalig wereldkampioen Adrian Lewis stopt tijdelijk met darts: “Ik voel dat het tijd is voor een pauze”

De 38-jarige Lewis, die als bijnaam The Jackpot heeft, won in 2011 en 2012 in het Londense Alexandra Palace twee wereldtitels op rij, nadien gingen de resultaten alleen maar in dalende lijn.

“Na meer dan twintig jaar in het profcircuit voel ik dat het tijd is voor een onderbreking”, aldus Lewis. “Ik wil iedereen alvast bedanken voor alle steun.”