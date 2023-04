Ruim een op vier te snel in Stokkem bij flitsmarathon

Dilsen-Stokkem

De politie Maasland heeft zaterdag op drie locaties geflitst: Langs De Graaf thv huisnummer 15, Langs De Graaf thv huisnummer 7 in Stokkem en de Rijksweg thv huisnummer 129 in Dilsen. In dezelfde volgorde reed 29%, 25% en 9% van de gecontroleerde voertuigen sneller dan toegelaten. mm