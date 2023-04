VIDEO. Anthony McGill is freewheelend op weg naar kwartfinale dankzij een schitterende plant op WK snooker

Anthony McGill is goed op weg om de kwartfinale op het WK snooker in Sheffield te bereiken. In zijn achtste finale tegen Jack Lisowski staat McGill na de eerste sessie namelijk al 7-1 voor in de ‘best of 25’. Om tot die score te raken, liet de Schot al enkele mooie potten zien. Onder meer een plant waar hij voor de verandering drie rode ballen bij betrok. De Schot was niet aan zijn proefstuk toe, want in de zestiende finale tegen Judd Trump haalde hij ook al een prachtige plant uit zijn keu.