Boris Van Severen toont hoe hij zich voorbereidde als Hippo in ‘The masked singer’: helemaal naakt in de sauna

De ideale plek om te oefenen voor ‘The masked singer’? Volgens Boris Van Severen, die zaterdag uit het pak van Hippo kroop, is dat nergens beter dan in de sauna. Een ideale plek om de temperaturen in het pak te evenaren. De acteur deelde ook een schattige video van de reactie van zijn kinderen, toen ze hun vader ontmaskerd zagen worden.