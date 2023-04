Lotto Dstny zet renner Lennert Van Eetvelt (21) op non-actief na “vermeende inbreuk op antidopingwet”

Lennert Van Eetvelt is door Lotto Dstny voorlopig op non-actief gezet na een “vermeende inbreuk op de antidopingwet” tijdens de Tour des Alpes Maritimes et du Var op 19 februari. Dat maakte zijn team Lotto Dstny zonet zelf bekend in een persmededeling.

Het gaat om een substantie in een neusspray die vrij verkrijgbaar en in competitie toegelaten is, mits ze vermeld wordt bij een controle en het gebruik ervan in overeenstemming is met de bijsluiter. Van Eetvelt nam de neusspray in samenspraak met zijn medische begeleiding.

“We hebben onze renner en de medische staf gehoord en vertrouwen in een goede afloop”, klinkt het bij Lotto Dstny. “We volgen wel de geijkte procedures en zetten Lennert daarom voorlopig op non-actief in afwachting van verder onderzoek. Wij benadrukken dat dit geenszins een veroordeling is, maar louter de toepassing van de MPCC-richtlijnen (Mouvement pour un Cyclisme Crédible). Het geeft Lennert ook de tijd zijn dossier zo goed mogelijk te onderbouwen.”

Van Eetvelt is zich “van geen kwaad bewust”

“Mijn wereld stond gisteren (vrijdag, red.) even op z’n kop”, vertelt Van Eetvelt in een persbericht dat door zijn team werd verzonden. “Geen enkele renner wil zo’n brief krijgen. Ik begrijp ook niet goed wat er gebeurd is. Op de dopingcontrole heb ik duidelijk vermeld dat ik de neusspray nam, zoals ik dat al eerder heb gedaan in mijn carrière. Ik ben me van geen enkel kwaad bewust en hoop dat dit gewoon een vergissing is en deze nachtmerrie snel verdwijnt.”