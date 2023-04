Frenkie de Jong en Pedri zijn verlost van blessure en keren terug in selectie van Barcelona voor topper tegen Atlético Madrid

Beide middenvelders stonden de afgelopen weken vanwege blessures aan de kant. De Jong en Pedri sloten begin deze week aan bij de groepstraining en behoren tot de selectie van trainer Xavi voor het duel met de nummer drie van La Liga.

De Jong hield een hamstringblessure over aan de met 2-1 gewonnen topper tegen Real Madrid in de Spaanse competitie, ruim een maand geleden. Hij liep die blessure in de slotseconden op en miste naast de eerste twee EK-kwalificatiewedstrijden van Oranje ook vier duels van Barcelona.

De ploeg van Xavi kwam in de laatste twee competitiewedstrijden niet verder dan 0-0. Barcelona heeft aan kop van La Liga nog wel 11 punten voorsprong op Real Madrid en 13 punten op Atlético, de ploeg in vorm in Spanje. De Madrilenen zijn al 13 matchen ongeslagen in de Spaanse eerste klasse.