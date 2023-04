Hasselt

Emaillen borden met swastika’s, emblemen die verwijzen naar de SS, een ‘arbeitsbuch’ met krijgsadelaar, nazimunten… Het was zaterdag allemaal te koop op de antiek- en rommelmarkt op het Kolonel Dusartplein in Hasselt. “Ach meneer, we doen er toch niemand kwaad mee.”