Barry Humphries, beter bekend als Dame Edna, overleden op 89-jarige leeftijd

De Australische komiek Barry Humphries, bij ons vooral bekend door zijn typetje Dame Edna Everage, is zaterdag op 89-jarige leeftijd overleden. Dame Edna was bekend om haar satire, lila haar en extravagante brillen. Ze had ook een aantal eigen praatprogramma’s.

Barry Humphries, die ook nog bekendstond door de personages Sir Les Patterson en Sandy Stone, stierf zaterdag in het St. Vincent’s Hospital in Sydney. Kort voor zijn dood was hij daar met spoed opgenomen omwille van complicaties na een heupoperatie. Hoewel hij zelf de ernst ervan telkens wegwuifde, werd Humphries al een tijdje behandeld omwille van verscheidene gezondheidsproblemen.

Humphries stierf, omringd door zijn naaste familie, onder wie zijn vrouw Lizzie Spender, zijn kinderen Tessa, Emily, Oscar en Rupert en zijn tien kleinkinderen. “Hij was volledig zichzelf tot het einde en verloor nooit zijn briljante geest, zijn unieke humor en vrijgevigheid”, zo schrijft zijn familie in een persbericht. “Met meer dan 70 jaar op het podium was hij een entertainer in hart en nieren. Hij toerde tot het laatste jaar van zijn leven en plande nog veel meer shows die helaas nooit meer verwezenlijkt kunnen worden.”

De Australiër bedacht Edna Everage in 1955 en veroverde met het personage de hele wereld. In 1974 kende Edna zichzelf de titel ‘Dame’ toe. Kopstukken uit alle geledingen van de samenleving waren graag te gast in de talkshows van de Dame. Daarnaast sprak de acteur de stemmen in voor veel animatiefilms. Zo was hij de vegetarische haai Bruce in de Pixar-klassieker ‘Finding Nemo’ uit 2003.

“Ik vermomde mezelf vaak”, zo verklaarde Barry ooit over zijn iconische personage. “Ik doe dat graag omdat je via die andere persoon zaken satirisch kunt uitdrukken. Edna zegt meestal het tegenovergestelde van wat ik denk.”