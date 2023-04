Lotte Kopecky krijgt een jaar langer Marlen Reusser naast zich bij SD Worx: “Ik heb het hier naar mijn zin”

Het zal haar derde seizoen in de kleuren van de Nederlandse WorldTour-ploeg zijn, waar ze ploegmaat is van onze landgenote Lotte Kopecky. 2024 zal voor een groot deel in het teken staan van de individuele tijdrit op de Olympische Spelen in de Franse hoofdstad Parijs. In 2021 eindigde ze in Tokio na Annemiek van Vleuten op de tweede plaats.

Dit seizoen won Reusser Gent-Wevelgem voor de eerste keer. “Ik heb het bij deze ploeg naar mijn zin. Ik leer hier nog altijd hoe ik beter kan presteren. In de wedstrijden koersen we echt als een team, terwijl we in de voorbereiding op de wedstrijden het teamgevoel bouwen. Juist door altijd als een team te koersen, maken wij vaak het verschil”, aldus Reusser.