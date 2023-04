Zinchenko roept Arsenal-ploegmakkers na dubbele achterstand op voor een peptalk, maar krijgt kritiek bij derde tegengoal: “Hij valt plots in slaap”

Na nog geen kwartier spelen in het Emirates Stadium stond Southampton 0-2 voor na een goal en assist van Carlos Alcaraz. De tennisvolgers onder ons zullen denken dat het om de nummer twee op de ATP-ranking gaat, maar het gaat hier wel degelijk om de Argentijnse middenvelder van The Saints. In de eerste minuut werkte hij al een flagrante flater van doelman Ramsdale af.

Vrijwel meteen na die dubbele opdoffer riep Oleksandr Zinchenko het team op het veld bij elkaar. Een peptalk die opleverde, want Martinelli lukte snel de aansluitingstreffer.

Een gelijkmaker kwam er niet, een verse dubbele achterstand wél nadat invaller Caleta-Car in de rug dook van diezelfde Zinchenko.

Een tegengoal die de Oekraïner fel wordt aangerekend. Onder meer door Lee Dixon, 14 jaar lang actief geweest als rechtsback bij Arsenal.

“Hij weet wie hij moet dekken, hij houdt hem in eerste instantie ook in de gaten, steekt zijn arm in de lucht en dan valt hij plots in slaap”, vertelt Dixon bij Daily Mail. “Hij is geen briljante verdediger. Hij is erg goed aan de bal, maar wanneer hij die niet heeft, zagen we hem ook tegen Liverpool al in een negatieve rol. Net als nu”, vervolgt Dixon. “Hij moet echt leven als een verdediger, of je nu soms naar het middenveld moet gaan of niet. Het is je taak om een goal te verhinderen.”

Arteta behoudt vertrouwen in ploeg: “Hoe kan ik niét van deze spelers houden?”

Arsenal-coach Mikel Arteta baalde van het derde puntenverlies op rij in de Premier League, maar de Spanjaard blijft in zijn spelersgroep geloven. “Hoe kan ik niét van deze spelers houden? Het is opnieuw ongelooflijk wat ze op hun leeftijd verwezenlijken, als alles op het spel staat en je een paar fouten hebt gemaakt. Ze maken mij en de staff trots. Het is een genot om naar hen te kijken, de spirit in de kleedkamer is ongelooflijk”, zei Arteta na het gelijkspel.

“We moeten nu in de spiegel kijken, want als je drie doelpunten weggeeft zoals wij dat hebben gedaan, wordt het heel moeilijk om in deze competitie een wedstrijd te winnen”, aldus Arteta die weet dat er woensdag een cruciaal duel met Manchester City zal volgen. “We moeten nu herbronnen en ons mentaal weer zo goed mogelijk voorbereiden. In het voetbal heb je altijd moeilijke momenten maar ik zie dat niemand zich probeert te verstoppen. We moeten met een zo goed mogelijk plan naar Manchester afzakken om daar te winnen.”