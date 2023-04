Kind (12) in elkaar geslagen door groep jongeren: “Ze vonden het zelfs nodig om alles te filmen”

Aaron Boers, de zoon van Antwerps muzikant en politicus Steven Boers, is vrijdagavond het slachtoffer geworden van zinloos geweld in Deurne. “Wat bezielt zo’n groep om een kind van twaalf bijeen te stampen? Ze vonden het zelfs nodig om de vechtpartij te filmen”, fulmineert Boers daags na de feiten.

De feiten speelden zich vrijdag na 19 uur af op het Arenaplein in Deurne. “Daar gaat Aaron ’s avonds vaak voetballen met vrienden”, vertelt Steven Boers, jarenlang bekend als Stef Bef bij Katastroof. Boers startte na de split met Katastroof een eigen band ‘Stef & De Tong’ en is intussen ook districtsraadslid voor PVDA in Borgerhout.

Toen Aaron (12) naar huis wilde vertrekken, liep het fout. “Een groepje jongeren hing al een tijdje rond op het pleintje en stapte op mijn zoon af. Ze vroegen zonder enige aanleiding of hij slaag wilde, pakten zijn bal af en begonnen te vechten. Aaron viel na een duw op de grond, maar ze bleven hem slaan en schoppen”, zegt Boers. De jongen kon zich losrukken, maar de groep stopte pas met hem lastigvallen toen twee dames in een wagen tussenbeide kwamen.

“Kort daarna kwam Aaron me tegemoet, duidelijk volledig overstuur en met overal pijn”, gaat Boers verder. De Antwerpse politie kwam ter plaatse, maar kon de daders niet meer aantreffen. “Na controle op spoed wilden de dokters hem eigenlijk een nachtje in het ziekenhuis houden ter observatie, maar dat zag Aaron niet zitten. Ik heb de hele nacht gewaakt en moest hem om de paar uur wakker maken om te checken”, aldus Boers. Aaron hield aan de vechtpartij een stevige buil op zijn hoofd over. “Intussen maakt hij het – gezien de omstandigheden – goed.”

Camerabeelden

Het zit Boers vooral hoog dat de jongeren, “zo’n acht tot tien in totaal”, zijn zoon zonder enige reden aanvielen. Hij plaatste vrijdagavond nog enkele tweets over het incident die in geen tijd viraal gingen. “De voorbije dagen kwamen al verschillende incidenten met hangjongeren in het nieuws, onder meer op de De Keyserlei. Ik vraag me oprecht af of dit een nieuwe hype is onder jongeren die zich vervelen: zomaar zinloos geweld plegen”, fulmineert Boers.

“Bovendien vonden de jongeren het ook nog eens nodig om de vechtpartij te filmen. Wat bezielt hen om zoiets sadistisch te doen? Met tien tegen één, want ook die gasten die alles filmden zijn in fout, dat is gewoon laf”, stelt de man nog.

De Antwerpse politie heeft een proces-verbaal opgesteld en is een onderzoek gestart naar de feiten. Mogelijk is de vechtpartij gefilmd door een vaste camera in de omgeving van het Arenaplein.