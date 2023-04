VIDEO. Domper voor leider Thierry Neuville, die na uitschuiver moet opgeven in rally van Kroatië

Neuville en zijn co-rijder Martijn Wydaeghe beschadigden bij het incident in de elfde chronoproef de wagen links achteraan. Al snel werd duidelijk dat ze moesten opgeven. Elfyn Evans (Toyota Yaris Rally1) nam de leiding over. De Welshman heeft 19,1 seconden voorsprong op Ott Tänak (Ford Puma Rally1).

Neuville verdubbelde zaterdagochtend aanvankelijk zijn voorsprong op eerste achtervolger Evans. De derde rit van de dag was een nieuwe rit. Op vrijdag vertelde Neuville dat die proef er tijdens de verkenningen vuil bij lag en dat de situatie na de regen van de voorbije dagen er zeker niet op zou verbeteren. Na 5,2 km sneed Neuville een rechtse bocht een beetje af waarna de wagen links achteraan iets raakte. Na nog een licht contact met een boom stond de wagen met de neus tegen de richting in. De opgave was een feit.

Neuville had in Kroatië graag gewonnen om zijn overleden teamgenoot Craig Breen te eren en hij kon tegelijk een goede zaak doen want WK-leider Sébastien Ogier kreeg vrijdagavond één minuut straftijd. Ogier reed in de tweede rit lek en stopte om de lekke band te vervangen. Na een snelle wissel deed de Fransman zijn gordel correct aan, maar dat was niet het geval voor zijn copiloot Vincent Landais. WK-leider Rovanperä kwam in Kroatië bovendien niet in het stuk voor.

Een gemiste kans en een eerste opgave dus voor Neuville dit jaar. In de vorige drie wedstrijden eindigde hij telkens op het podium.