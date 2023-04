Emily Ratajkowski reageert op speculaties over relatie met Harry Styles

LEES OOK. “Harry Styles verwerkt breuk met Olivia Wilde in de armen van Emily Ratajkowski”

Eind vorige maand werden het Amerikaanse model en de Britse zanger zoenend gespot in de Japanse hoofdstad Tokio. Sindsdien gonst het van de geruchten dat er meer aan de hand is dan die ene kus en dat de twee eigenlijk stiekem al twee maanden een koppel vormen.

Ratajkowski heeft nu in de Spaanse Vogue, editie mei, gereageerd op die geruchten. “Het is heel bizar om zulke ervaringen te hebben (de kus, red.) en er dan met de hele wereld over te moeten praten”, aldus het model. “Ik ben gewoon iemand die van een driejarige relatie (met muzikant Jeff Magid, red.) naar een vierjarige relatie (met ex-man Sebastian Bear-McClard, red.) is gegaan. Dit is de eerste keer sinds lang dat ik in de datingfase zit. De belangstelling daarvoor is heel erg vreemd. Niet dat het me verbaasd, het is nu eenmaal een deel van mijn leven. Maar toch...”

Het model had het ook over de beweringen dat actrice Olivia Wilde (39), de ex van Harry Styles, haar confronteerde met de kus. “Dat klopt. Het was gewoon een beetje een ongelukkige kwestie.”

Echt bevestigen dat ze een koppel vormt met Harry Styles, deed Ratajkowski niet. In de Amerikaanse krant Los Angeles times verklaarde ze eerder wel al dat er “een miljoen krankzinnige, onnauwkeurige dingen over mijn relaties worden gezegd en geschreven”. “Ik denk zeker nog niet aan jongens. Hoewel, ja. Weet je, soms gebeuren die dingen gewoon...”