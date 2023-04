Snow Valley opnieuw ontruimd na melding van ammoniakgeur

De overdekte skipiste Snow Valley in Peer is zaterdagvoormiddag ontruimd nadat er opnieuw een sterke ammoniakgeur werd waargenomen.

Na een controle door de brandweer bleek dat de waarden inderdaad overschreden waren. De brandweer besliste daarop om de piste preventief te ontruimen. Omdat het probleem zich alleen in het gebouw voordoet, is er geen externe perimeter ingesteld en is er geen gevaar voor de omgeving.

De hulpdiensten volgen de situatie ter plaatse op.

Ongeveer een maand geleden moest de piste ook al ontruimd worden door een ammoniakgeur. Toen ging het om een lek in het koelsysteem.