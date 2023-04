Recordstraf voor Britse milieuactivisten die gigantische file veroorzaakten

De Queen Elizabeth II-brug in Dartford. — © Shutterstock

Twee activisten van klimaatgroep Just Stop Oil zijn in het Verenigd Koninkrijk tot een jarenlange celstraf veroordeeld omdat ze in oktober vorig jaar 40 uur lang een van de drukste bruggen van het land blokkeerden. Het gaat om de zwaarste straf ooit voor klimaatactivisten in het land.

Op 17 oktober vorig jaar trokken Morgan Trowland (40) en Marcus Decker (36) naar de Queen Elizabeth II-brug in Dartford. De brug over de Theems, een onderdeel van de M25-snelweg, geldt als een van de drukste verkeerspunten van het land.

Trowland en Decker beklommen om 4 uur ’s ochtends de pijlers van de brug, hesen een spandoek, klemden zich vast en sliepen ’s nachts - bij vriestemperaturen - in hangmatten. Uit veiligheidsoverwegingen werd de weg afgesloten. Pas de volgende dag om 21 uur ’s avonds, ofwel 41 uur later, konden de twee worden opgepakt. Ondertussen hadden ze wel gigantische files in de omgeving veroorzaakt.

“We laten ons niet bang maken”

Vrijdag werden de twee veroordeeld voor het veroorzaken van openbare overlast. Trowland kreeg een celstraf van drie jaar, Decker werd veroordeeld tot twee jaar en zeven maanden. Nooit eerder kregen klimaatactivisten zo’n zware straf opgelegd in het Verenigd Koninkrijk. “Ik hoop dat deze straf anderen tegenhoudt om soortgelijke acties uit te voeren”, aldus rechter Shane Collery. “Je moet gestraft worden voor de chaos die je hebt veroorzaakt.”

Trowland kreeg volgens Collery een zwaardere straf omdat hij al zes eerdere veroordelingen op zijn naam had staan en “duidelijk de leidende rol” op zich nam. Decker was nog maar één keer eerder veroordeeld wegens een protestactie.

Conservatief parlementslid Gareth Johnson, wiens kiesdistrict onder meer Dartford omvat, prees de vonnissen. “Ze veroorzaakten onnoemelijke ellende voor de inwoners van Dartford en omstreken. Ik had kiezers die geen ziekenhuisafspraken konden maken of hun kinderen niet van school konden ophalen.”

Klimaatgroep Just Stop Oil heeft ook al gereageerd en gezegd “zich niet te laten afschrikken door deze draconische straffen”. “Ik denk dat de rechter mensen probeert af te schrikken, maar we laten ons niet bang maken”, zo verklaarde een woordvoerder. “Totdat de regering toezegt om geen nieuwe olie en gas meer toe te voegen, zetten we onze campagne voort.”