Transgender parlementslid wordt gecensureerd door Republikeinen

Zooey Zephyr (rechts) is de eerste transgender persoon verkozen in een Amerikaanse parlement. — © AP

Democrate Zooey Zephyr (34), de eerste transgender persoon verkozen in een Amerikaanse parlement, kan sinds donderdag niet meer tussenbeide komen in het Huis van Afgevaardigden van de noordelijke staat. De Republikeinse meerderheid wrijft haar ongepast taalgebruik aan omdat ze bijvoorbeeld dinsdag sneerde naar het openingsgebed van het parlement: “Ik hoop dat jullie bij het volgende openingsgebed, wanneer jullie het hoofd buigen, het bloed aan jullie handen zien.” Dergelijke wetgeving drijft transgenders tot wanhoop en zelfdoding, aldus Zephyr.

Ze verklaarde dat de parlementsleden beschaamd moesten zijn over de wetgeving. Intussen is het voorstel al aangenomen. De wet moet nog ondertekend worden door de gouverneur, de Republikein Greg Gianforte. Hij gaf eerder al aan de tekst te zullen tekenen.

Censuur

In een persbericht legde Zephyr donderdagavond uit dat het parlement weigert haar te laten spreken “over elk wetsontwerp tot het einde van deze parlementaire zitting”, tenzij ze zich excuseert. Ze sprak van een “fundamenteel ondemocratische beslissing” die voor “stilte” moet zorgen, terwijl de republikeinen de “rechten van transgender en homoseksuele inwoners van Montana intrekken”.

Een groep van 21 republikeinen had dinsdag al een brief ondertekend waarin ze de “censurering” vroeg voor Zephyr. In die brief wordt naar de transvrouw verwezen met een mannelijk voornaamwoord. Twee dagen na de brief weigerde de parlementsvoorzitter haar aan het woord te laten bij de bespreking van een wettekst die een ‘binaire’ definitieve invoert van ‘man of vrouw’. Ook vrijdag mocht ze bij een ander debat het woord niet nemen van de speaker.