Tia Hellebaut krijgt zitje in bestuur van Europese atletiekfederatie, waar Bulgaar Karamarinov voorzitter blijft

De Bulgaar Dobromir Karamarinov is zaterdag herverkozen tot voorzitter van de Europese atletiekfederatie. Op het 28e congres van European Athletics in het Servische Belgrado haalde hij het van de Tsjechische vicevoorzitter van de organisatie Libor Varhanik (28 tegen 21 stemmen).

De 65-jarige Karamarinov werd in maart 2020 interim-voorzitter na de gezondheidsproblemen van zijn voorganger, de Noor Svein Arne Hansen, die in juni 2020 overleed. In oktober 2021 werd hij bevestigd als voorzitter in een verkiezing waarbij er geen tegenkandidaat was.

Nog op het congres in Belgrado werd Tia Hellebaut (45) verkozen in de bestuursraad. De voormalig olympisch kampioene hoogspringen was een van de 25 kandidaten voor de dertien te verdelen zitjes. Ze haalde de zetel binnen met 36 stemmen, goed voor de vijfde plaats in de stemming (achter vier andere vrouwen), en krijgt een mandaat voor vier jaar.

Voor het eerst in zijn 53-jarige geschiedenis krijgt de organisatie twee vrouwen als vicevoorzitter: de Britse Cherry Alexander en de Zweedse Karin Grute Movin. Zij zullen die functie uitoefenen naast de Fransman Jean Gracia.