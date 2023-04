Beyoncé heeft Belgische roots: “Ik ben trots op mijn nicht”

LEES OOK. Beyoncé bevestigt status als ultieme popster op Grammy’s: “Wie haar wil overtreffen, zal zijn teentjes moeten uitkuisen” (+)

Volgens magazine Forbes is ze een van de machtigste vrouwen ter wereld, ze heeft een recordaantal Grammy’s gewonnen, haar videoclips worden miljarden keren bekeken, haar concerten zijn binnen enkele minuten uitverkocht… De Amerikaanse zangeres Beyoncé Knowles (41) is een absolute superster. En die superster is ook een beetje “van ons”, zo blijkt nu.

Marie Cappart, een historica van het bedrijf My heritage, ontdekte in het Rijksarchief van Bergen dat Beyoncé met Albert de Cuir een Belgische voorouder (van de zevende generatie) heeft. “Het gaat om een Henegouwer die in de achttiende eeuw naar de omgeving van Louisiana emigreerde en er een kolonie stichtte”, zo zegt Cappart aan RTBF. “Hij heeft duizenden nakomelingen, onder hen ook de wereldberoemde zangeres.”

RTBF ging op zoek naar én vond een familielid van Beyoncé in België. De 73-jarige Willy Decuir, voormalig burgemeester van Froidchapelle, blijkt een verre neef te zijn. “Ik wist dat ik neven en nichten had in de Verenigde Staten, sommigen van hen zijn ons zelf al komen bezoeken”, zo reageerde hij op het nieuws. “Maar ik kon me niet voorstellen dat ik familie ben van Beyoncé.”

Decuir moest echter toegeven dat hij niet vertrouwd was met het werk van de zangeres. “Ik ken haar van naam. Je zou al van een andere planeet moeten komen om nog nooit van haar te hebben gehoord, maar een titel van een van haar liedjes kan ik je niet geven. Dat neemt natuurlijk niet weg dat ik trots op haar ben.”

Op 14 mei komt Beyoncé optreden in het Koning Boudewijnstadion. Decuir heeft jammer genoeg geen tickets kunnen bemachtigen. “Maar als mijn nicht nog een paar plaatsjes zou kunnen doorgeven, de kinderen zijn er alvast klaar voor (lacht).”