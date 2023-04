VIDEO. Sprinten om mee op de foto te staan bij Remco Evenepoel: Fransman van AG2R-Citroën doet op La Redoute hilarische en verrassend goede poging

Remco Evenepoel verkende vrijdag net zoals vele andere ploegen al eens enkele beklimmingen van Luik-Bastenaken-Luik. Daarbij uiteraard La Redoute, daar waar Evenepoel vorig jaar z’n slag sloeg. Op GoPro-beelden van AG2R-renner Mikael Cherel is te zien hoe de wereldkampioen erover vlamt. De Franse ploegmaat van Oliver Naesen en Greg Van Avermaet nam zich meteen voor om mee op de foto te staan met Evenepoel. Initieel wilde Cherel dat vastleggen met zijn GoPro, maar die begaf het in de laatste meters. Gelukkig is de Fransman, na een stevig sprintje te trekken, wel te zien op de foto’s die Evenepoel later zelf online zette.