Waarom Meghan Markle niet naar kroning van Charles komt

Dat Meghan Markle op 6 mei de kroningsplechtigheid van Charles niet zal bijwonen, werd eerder al bekendgemaakt. De Britse krant The telegraph beweert nu te weten waarom: “Ze was niet tevreden met de reactie van Charles op een brief die ze hem had geschreven.”

In maart van 2021 gaven prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle een veelbesproken interview aan de Amerikaanse tv-presentatrice Oprah Winfrey. Daarin verklaarde Markle onder meer dat “een lid van het Britse koningshuis een racistische opmerking had gemaakt” over haar zoontje Archie. Hoewel nooit officieel bevestigd, werd later beweerd dat Meghan Markle het toen over Camilla had, de vrouw van toen nog kroonprins Charles.

Volgens een bron van The telegraph schreef Markle, de hertogin van Sussex, na het interview een brief naar Charles. Daarin zou ze onder meer de naam van de bewuste royal vermelden, al schreef ze er ook bij dat de opmerking (over de huidskleur van Archie) “niet met kwaadaardige bedoelingen” geuit was.

Diezelfde bron beweert dat Markle wel degelijk een antwoord van Charles kreeg op haar brief. Maar dat antwoord zou haar niet tevreden hebben gestemd, waardoor ze nu besliste om niet naar de kroning van Charles te komen. Hoewel de bewering volgens The telegraph van “een bron dicht bij de koninklijke familie” komt, kon ze nog niet worden bevestigd.