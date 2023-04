DEBAT. Na pleidooi Lydia Peeters: moet slimme kilometerheffing ingevoerd worden?

LEES OOK. Minister Peeters pleit voor kilometerheffing en premies voor groene wagens

Minister Lydia Peeters mikt voor de invoering van de kilometerheffing op 2028. Volgens de minister gaat het niet om een nieuwe taks, maar om een verschuiving van de belasting op bezit naar het gebruik. Zo valt de verkeersbelasting weg, in ruil voor een heffing in filegevoelige zones. Die heffing is afhankelijk van de plek, maar ook van het tijdstip (spits of dal) en het gebruikte voertuig (groene auto’s betalen minder dan vervuilende voertuigen). Peeters maakt zich sterk dat de grote groep mensen van wie de auto vandaag vooral stilstaat op de oprit, zal winnen bij deze heffing.

