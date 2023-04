Shari Bossuyt grijpt in Canada net naast medaille in afvalling op Nations Cup

Op de tweede dag van de slotmanche van de Nations Cup baanwielrennen in het Canadese Milton is Shari Bossuyt als vierde geëindigd in de afvallingskoers.

In een wedstrijd met 24 deelneemsters viel de 22-jarige West-Vlaamse af bij de voorlaatste afvalling. De overwinning ging naar de Noorse Anita Yvonne Stenberg, die in de finale sprint de Amerikaanse Jennifer Valente klopte. Zaterdag komt Bossuyt samen met Lotte Kopecky in actie in de ploegkoers in Milton. De twee zijn de regerende wereldkampioenen in de ploegkoers. Kopecky stond vrijdag niet aan de start van de afvalling.

Vrijdag kwamen ook twee Belgische ploegen in actie op de baan van Milton. In de ploegenachtervolging bij de mannen wisten de Belgen zich in de eerste ronde niet te plaatsen voor de finales. België eindigde met een tijd van 3:53.787 uiteindelijk als zesde van twaalf deelnemende landen. De winst was voor de Britten met een tijd van 3:51.310. In de teamsprint voor de vrouwen finishten de Belgen als zesde en voorlaatste land.

De Nations Cup baanwielrennen in Milton duurt nog tot en met zondag. In totaal komen er tien Belgen aan de start.