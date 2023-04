9 Delhaize-winkels gesloten op dag van nieuwe verzoeningsvergadering

Het gaat om drie winkels in Vlaanderen, drie in Brussel en drie in Wallonië. Het personeel protesteert er nog steeds tegen de plannen om de 128 eigen winkels te verzelfstandigen. “Er is geen impact op de depots”, voegt de woordvoerder nog toe.

Delhaize kondigde begin maart de intentie aan om de 128 winkels te laten uitbaten door zelfstandigen. Sindsdien woedt een sociaal conflict bij de retailer, met bijvoorbeeld vele winkels die de deuren dicht houden - al is het aantal winkelsluitingen per dag wel duidelijk afgenomen.

Het sociaal overleg zit sinds de aankondiging muurvast. Drie bijzondere ondernemingsraden leverden vorige maand niets op, waarna minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een sociaal bemiddelaar van de FOD Werk het veld instuurde. Een eerste verzoeningsvergadering bij de FOD Werk mislukte voorbije dinsdag. Zaterdagnamiddag komen vakbonden en directie voor een tweede nieuwe verzoeningsvergadering samen onder leiding van de sociaal bemiddelaar. Delhaize hoopt dat het overleg zaterdag vlot zal verlopen en er over de intentie gepraat kan worden.

De directie garandeert bij de overname van de winkels door zelfstandige uitbaters het behoud van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de 9.000 betrokken werknemers, maar daar plaatsen de bonden duidelijk vraagtekens bij.