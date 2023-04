NBA. Denver heeft ticket voor tweede ronde van play-offs bijna beet, Atlanta boekt broodnodige zege tegen Boston

Nikola Jokic vs. Rudy Gobert — © Getty Images via AFP

Denver staat op een overwinning van de kwalificatie voor de tweede ronde in de play-offs van de NBA. De Nuggets, het sterkste team uit de Western Conference in het reguliere seizoen, wonnen vrijdagavond met 111-120 van Minnesota en vergrootten hun voorsprong tot 3-0.

De Serviër Nikola Jokic was zoals zo vaak erg belangrijk voor Denver. De regerende tweevoudige MVP tekende voor 20 punten, 12 assists en 11 rebounds, goed voor de zevende triple-double uit zijn carrière in de play-offs. Teamgenoot Michael Porter Jr. was met 25 punten de beste schutter bij de bezoekers maar stond daarmee wel in de schaduw van thuisspeler Anthony Edwards, die met 36 punten eindigde voor de Timberwolves.

Met zijn 21 jaar en 259 dagen is Edwards de op één na jongste speler in de NBA-geschiedenis die in twee opeenvolgende play-offmatchen meer dan 35 punten laat noteren. De jongste speler is ene LeBron James met 21 jaar en 124 dagen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Zondagavond kan Denver mits een nieuwe zege in Minneapolis de kwalificatie verzekeren. In de halve finales van de Western Conference wacht dan de winnaar van het duel tussen Phoenix en de LA Clippers.

Knicks weer aan de leiding

In de Eastern Conference zetten de New York Knicks thuis Cleveland opzij met 99-79 en komen zo op een 2-1-voorsprong. Jalen Brunson (21 punten, 6 assists) en RJ Barrett (19 punten, 8 rebounds) waren de sterkhouders bij de thuisploeg.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Nog in het oosten versloeg Atlanta voor eigen publiek met 130-122 Boston, een broodnodige zege voor de Hawks nadat de Celtics de eerste twee duels hadden gewonnen. Trae Young (32 punten en 9 assists) en Dejounte Murray (25 punten) hadden het grootste aandeel in de overwinning van Atlanta.