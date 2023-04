7 mijnwerkers overleden na explosie in Colombiaanse mijn

Bij een explosie in een Colombiaanse mijn zijn in totaal zeven mijnwerkers om het leven gekomen. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt.

Het incident gebeurde woensdag rond 1 uur (8 uur in België) in de gemeente Cucunuba, ongeveer 90 kilometer ten noorden van Bogota. Volgens de autoriteiten was de explosie, die plaatsvond in een tunnel die de mijnen El Roble en El Manto verbindt, te wijten aan een opeenhoping van gas.

Reddingswerkers konden diezelfde dag vier mijnwerkers levend onder het puin halen, drie anderen werden dood aangetroffen. Er werd sindsdien ook gezocht naar vier anderen, maar hun lichamen werden vrijdag aangetroffen. “Volgens een definitieve balans hebben we vandaag vier dode lichamen gevonden die we aan het bergen zijn”, aldus de brandweer van Cundinamarca.

Mijnrampen komen vaak voor in Colombia, vooral in de illegale mijnen van Cundinamarca en andere departementen in het centrum en noordoosten. In maart kwamen nog 21 mensen om het leven bij een explosie in Sutatuasan. De inwoners van deze regio’s gaan vaak akkoord met werk in de mijnbouw, omdat het hen meer oplevert dan het Colombiaanse minimumloon.