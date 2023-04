Brusselse vzw vraagt afschaffing van nachtvluchten en privéjets op Brussels Airport

De vzw van Brusselaars uit de 19 gemeenten zegt in een persbericht dat “de afschaffing van nachtvluchten een eerste essentiële maatregel is voor de gezondheid van de honderdduizenden mensen” die onder de vliegroutes wonen. Ook vraagt Air Libre Brussel om de nacht te laten duren tot 7 uur in plaats van tot 6 uur vandaag, om een concentratie van vluchten tussen 6 en 7 uur te vermijden.

De privéjets “veroorzaken minder problemen rond geluidsoverlast voor de Brusselaars, maar een beperking ervan zou de luchtkwaliteit ten goede komen en goed zijn voor de planeet”, aldus het persbericht nog.

“Er moet een verbod op luidruchtige vluchten komen en niet gewoon een simpele extra belasting (zoals vandaag), die enkel de zakken vult van de luchthaven zonder het lot van de slachtoffers te verbeteren”, klinkt het nog.

De vereniging zegt nog haar steun uit te drukken aan minister van Mobiliteit George Gilkinet (Ecolo), die tegen 21 juli een voorstel beloofd heeft over de vliegroutes boven de hoofdstad om “de burgers te ontlasten en hen te beschermen”. Air Libre Brussel meent dat de federale overheid op een kruispunt staat: “ze moet deze zomer openlijk kiezen tussen enerzijds het klimaat en de volksgezondheid en anderzijds de groei en de winst van een private luchthaven die op het Vlaamse grondgebied ligt”.