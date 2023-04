Google stopt bouw van enorme nieuwe campus in Silicon Valley

Google heeft de bouw gestaakt van zijn nieuwe campus in Silicon Valley, in de Amerikaanse staat Californië. Dat melden lokale kranten en de Amerikaanse zender CNBC.

Volgens bronnen van CNBC zal de megacampus, genaamd Downtown West, die naar schatting in totaal 19 miljard dollar zou kosten, mogelijk nooit het levenslicht zien. Het complex zou normaal gezien over 32 hectare verspreid worden met kantoren, parken, winkels, hotels en zowat 4.000 woningen.

Alphabet, het moederbedrijf van Google, had de bouwvergunning in juni 2021 verkregen. De bouw zou dit jaar beginnen en een tiental jaren duren. Momenteel is de site “een sloopzone die op lange termijn waarschijnlijk een wrat in het landschap zal worden”, merkt CNBC op.

Net als andere bedrijven in Silicon Valley wordt Google geconfronteerd met een ongunstige economische situatie en een veranderde context in vergelijking met voor de coronapandemie. Begin dit jaar kondigde moederbedrijf Alphabet al aan dat er wereldwijd zowat 12.000 banen, of 6 procent van het totale personeelsbestand, worden geschrapt.