Evgeniia Chikunova verpulvert wereldrecord 200m schoolslag

De Russin Evgeniia Chikunova heeft vrijdag het wereldrecord 200 meter schoolslag in groot bad verpulverd. Op de laatste dag van de Russische zwemkampioenschappen in Kazan won de 18-jarige Chikunova met een chrono van 2:17.55. Ze was zo een seconde en 40 honderdsten sneller dan het vorige wereldrecord van de Zuid-Afrikaanse Tatjana Schoenmaker, gezwommen tijdens de Olympische Spelen van Tokio in 2021 (2:18.95).