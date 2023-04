Na het schaatsen, het inlineskaten: Bart Swings keert op skeelerpiste terug in puntenkoers

Dat gebeurde in Geisingen, een plaatsje in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. Eerder deze maand skeelerde Swings in Berlijn op de weg een halve marathon. Geisingen beschikt over een geheel overdekte baan, die als de beste en snelste van Europa geldt.

Door het overweldigende aantal deelnemers kwam het donderdag en vrijdag alleen tot kwalificatieraces, de finales zijn zaterdag en zondag. Swings pakte in zijn koers over acht kilometer de eerste en de laatste punten. Een race later plaatste Jason Suttels zich voor de finale.

De piste van Geisingen mag dan goed zijn geoutilleerd, de verzorgingsmogelijkheden in de hal zijn pover. Door een gebrek aan vestiaires moeten de meeste skaters zich op de tribunes omkleden. De organisatoren zijn niet bereid behoorlijke faciliteiten te verschaffen.