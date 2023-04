VIDEO. Oeps! Novak Djokovic gooit racket pardoes in het publiek, toeschouwer poseert apetrots met z’n vangst

Het was vrijdagavond even schrikken voor het publiek dat de kwartfinale tussen Novak Djokovic (ATP 1) en Dusan Lajovic (ATP 70) in het Bosnische Banja Luka aan het volgen was. In de eerste set kon ’s werelds nummer één net niet bij een bal, waarna het tennisracket uit zijn handen vloog en recht in het publiek terechtkwam. Gelukkig zonder erg. Alvorens het racket via twee tussenstationnetjes weer aan Djokovic te overhandigen, poseerde de persoon in kwestie nog even voor een foto.