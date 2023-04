RSC Anderlecht geeft titelambities extra boost met nieuwe zege tegen Racing Genk in Lotto Super League

RSC Anderlecht heeft vrijdagavond op de zesde speeldag in de winnaarsronde van de Super League, de eerste klasse in het vrouwenvoetbal, een nieuwe stap gezet naar de landstitel door Racing Genk met 3-1 opzij te zetten.

Allie Thornton, Lore Jacobs en Sarah Wijnants namen de Anderlechtse doelpunten voor hun rekening. De Genkse dames kwamen niet verder dan de gelijkmaker enkele minuten voor de rust.

In de tussenstand van die winnaarsronde leidt RSCA de dans met 38 punten, voor OH Leuven (34), dat later deze speelronde nog in actie komt. Genk bevindt zich op de vierde positie met 28 eenheden.

Tegelijkertijd ging Zulte Waregem in de verliezersronde met de volle buit lopen op bezoek bij Charleroi: 1-2.

Essevee staat op kop in het klassement in de strijd om het behoud met 23 punten, terwijl Charleroi achterop hinkt, op de vierde en voorlaatste stek met 10 stuks.