Augsburg en Arne Engels laten in slotkwartier nog belangrijke zege liggen tegen Stuttgart

Augsburg heeft vrijdagavond tijdens de 29e speelronde van de Bundesliga voor de zesde opeenvolgende keer niet kunnen proeven van de overwinning. Het moest in eigen huis tegen Stuttgart genoegen nemen met 1-1.

De Kroatische aanvaller Dion Beljo (8.) brak de match al vroeg open namens de gastheer. In een kansarme wedstrijd leek dat te volstaan voor een cruciale driepunter, tot voormalig STVV-middenvelder Wataru Endo (78.) de bordjes nog in evenwicht hing. Arne Engels maakte de 90 minuten vol bij Augsburg.

In de rangschikking van de Duitse eerste klasse schiet Augsburg weinig op met het derde punt in zes wedstrijden. Het vat post op de dertiende plaats met 30 punten, met vijf punten bonus op Stuttgart, dat zich in de degradatiezone begeeft.