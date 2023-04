Vancsa luidde de Lommelse remonte in met de gelijkmaker. — © Dick Demey

Vier op vier in de Limburgse derby’s voor Lommel SK. Het won vrijdagavond in de Cegeka Arena met 2-3 van Jong Genk. De Lommelaren komen zo steviger aan de leiding in de Relegation Play-offs, Jong Genk blijft vierde met vijf punten voorsprong op hekkensluiter Virton.