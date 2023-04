Telenet Giants Antwerp schittert op Night of the Giants en is zeker van tweede stek en halve finale Belgische play-offs: “Alles nu in eigen handen”

12.125 toeschouwers tekenden present op de elfde editie van de Night of the Giants. Onder hen Antwerps burgemeester Bart De Wever en CEO John Porter van Telenet. Beiden verzorgden ook de symbolische opworp in een bijzonder sfeervol Sportpaleis. Zij zagen de Giants ook schitteren en met 76-64 zegevieren. De Sinjoren zijn meteen na een negende opeenvolgende zege in Elite Gold zeker van een stek in de top-2 en de halve finale van de Belgische play-offs. Als ze volgende week op de slotspeeldag winnen in ZZ Leiden hebben ze zelfs de pole-positon op zak. “We hebben alles na een fantastische avond in eigen handen. Eventjes genieten en dan volgende week hopelijk opnieuw succes in Leiden,” zei Jean-Marc Mwema, één van de Antwerpse uitblinkers.

Dat de Night of the Giants een begrip is geworden in de Belgische sportwereld is wel duidelijk. Van 7 tot 77 jaar tekenden de Antwerpse fans present in het Sporttempel. In de foyer van het Sportpaleis werd er al gezorgd voor de nodige randanimatie en sfeer. Het begin van de wedstrijd en de ploegvoorstelling bracht dan ook een enorme vreugde uitbarsting in het Antwerpse Sportpaleis.

Telenet Giants Antwerp domineerde op de studieronde na de ganse partij. Jean-Marc Mwema dropte driepunters, Ferdinand Zylka was present en ook Reggie Upshaw en Ivan Marinkovic scoorden. Dat resulteerde in een 24-16 en 43-30 bonus halfweg.

ZZ Leiden domineerde de rebound (29-43) en de Nederlanders kwamen na een 0-10 opzetten: 49-42. De Giants panikeerden niet en zagen ook Ferdinand Zylka met krampen in de kuit uitvallen. Na een 59-51 tussenstand na drie kwarts trok Ivan Marinkovic de partij naar zich toe. De Servische center dropte in the paint een 4 op 4 en leidde de Giants naar een beslissende 69-53 en 71-57 bonus. Het Sportpaleis ontplofte en de Giants waren dus zegezeker. “We hadden niet de rebound, maar we vonden wel de weg naar de zege. We waren vermoeid, maar we wilden ongeslagen blijven. We gaan volgende week voor een 10 op 10. Ik speelde in de States al voor veel volk. Maar in Europa is dit toch wel ongezien,” aldus Reggie Upshaw.

Telenet Giants-ZZ Leiden 76-64

Kwarts: 24-16, 19-14, 16-21, 17-13

Telenet Giants Antwerp: Anderson 12, Smout 2, Willems 0, Zylka 12, Van Cleemput 2, D’Espallier 3, De Ridder 3, Marinkovic 14, Rogiers 6, Mwema 11, Upshaw 11

ZZ Leiden: Collins 8 , Bouwknecht 0, Hammond 20, Ververs 4, Van Den Elzen 2, Schaftenar 2, van Bree 7, Kruithof 0, Venskus 6, Rutherford 15