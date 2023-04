Politie neemt bij inval in loods in Nederlands-Limburg 57 jacuzzi’s in beslag

De Nederlandse politie heeft vrijdagmiddag een inval gedaan bij een loods in het Nederlands-Limburgse Ell. Daarin vonden agenten in totaal 57 jacuzzi’s, 8 motoren, 2 boten en een vorkheftruck.

Alle goederen zijn in beslag genomen in het kader van het Brabantse onderzoek naar drugslabs, maakte de politie van Leudal bekend.

De politie heeft vrijdag vier mannen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij twee drugslabs in Brabant. De politie ontdekte die labs in Eersel en in Hooge Mierde, gemeente Reusel-De Mierden. De politie vond er onder meer ketels en jerrycans met chemicaliën.

De verdachten werden alle vier in Eersel opgepakt. Het gaat om mannen uit Eersel (36), Veldhoven (47), Deurne (44) en Aarle-Rixtel (18). In Hooge Mierde was volgens de politie niemand in de buurt van het lab.

Drugs

De synthetische drugs werden geproduceerd in een garage bij een woning aan De Stad in Hooge Mierde en een bedrijfspand aan de Sigarenmaker in Eersel. De politie kwam de labs op het spoor via een ander onderzoek van de recherche. De actie tegen beide labs vond volgens de politie gelijktijdig plaats.

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) is begonnen met het leeghalen van beide labs. Een proces dat volgens de politie vele uren in beslag neemt.