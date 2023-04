79-jarige schapenboer blijft moord op vrouw ontkennen: raadkamer houdt hem maand langer in de cel

De 79-jarige bejaarde man uit het Vlaams-Brabantse Tielt-Winge die begin deze week door de politie gearresteerd werd op verdenking van moord op zijn vrouw blijft een maand langer in de cel. Zijn advocaat pleitte de vrijlating, maar de raadkamer besliste om hem in de gevangenis te houden. De gepensioneerde schapenhouder blijft ontkennen.

Het blijft een warrig verhaal hetgeen de 79-jarige Teo H. verklaart tegenover zijn ondervragers. Volgens de man -een schapenboer op rust uit het Nederlandse Friesland- gaat het om een ongelukkige val in de woning en was hij erbij toen zijn vrouw Jeannine B. (78) stierf. Waarom hij de hulpdiensten niet verwittigde?

“Mijn cliënt kan zich enkel herinneren dat de politie plots in zijn huis stond”, zegt advocaat Robbe Verschoren. “Het lijkt er nog altijd op dat een val aan de basis ligt van het overlijden van zijn vrouw. Er is hier geen sprake van schuld of onschuld.”

Het koppel woonde in een afgelegen hoeve in het landelijke Tielt-Winge — © Vanessa Dekeyzer

Uit de autopsie blijkt dat de vrouw om het leven kwam door verstikking. Ze werd gewurgd. Bij dichte familie viel eerder te horen dat Jeannine al een tijdje dement was. Dat woog zichtbaar op het bejaarde koppel. “Elk keer we hem zagen begon hij over het feit dat Jeannine toch serieus dement was”, zegt een dicht familielid van het slachtoffer. Tegelijk vernamen we van buren dat hij het niet over zijn hart kon krijgen om zijn vrouw in een woonzorgcentrum te laten opnemen. Of de zorg voor de hulpbehoevende Jeannine hem op een bepaald moment echt teveel werd, zal verder onderzoek moeten uitwijzen.

De bejaarde verdachte blijft alleszins nog een maand langer in de gevangenis. Het is afwachten of de advocaat in beroep gaat tegen deze beslissing van de raadkamer. “Mijn cliënt is heel erg aangeslagen”, klinkt het bij meester Robbe Verschoren. “Hij is zijn vrouw kwijt natuurlijk. Hij en zijn vrouw waren altijd een zeer goed koppel. Ze waren erg zorgzaam voor elkaar.”