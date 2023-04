Kim Huybrechts uitgeschakeld door voormalig vicewereldkampioen op Austrian Darts Open

Kim Huybrechts is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde op het Austrian Darts Open toernooi (European Tour 5/198.000 euro). In het Oostenrijkse Graz moest hij met 6-4 zijn meerdere erkennen in de Australiër Simon Whitlock, die in 2010 nog vicewereldkampioen werd.