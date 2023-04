Hippo mag tutu aan de haak hangen in ‘The masked singer’: ontdek hier wie in het pak zat

De halve finale van The masked singer is een serieuze rollercoaster gebleken. Eens te meer door de onthulling van Hippo, want niemand keek in de juiste richting. “Het is cool dat ze me niet herkenden.”

De speurders zochten het al weken in het buitenland, van Álvaro Soler tot (de meest verdachte) Jan Kooijman. En zelf kiezen konden de speurders ook niet, waardoor het studiopubliek de integrale lichting voor de finale mocht bepalen. En toch kwam er een bezweet, Vlaams hoofd vanonder het pak van Hippo. En nog niet van de minste. De monden vielen dus open wanneer Boris Van Severen (34), die zonet zijn vertolking van Beyoncé achter de rug had, glimlachend de nijlpaardenkop van zijn nijlpaardenschouders trok.

En zo ontdekten we meteen over welke A-lister Bart Cannaerts het had in de podcast Achter de schermen. Een lachende Van Severen: “Ik hoop dat hij het niet over mij had, wat een druk. (lacht) Voor mij staat iemand als Brad Pitt op die lijst, of Julia Roberts. Maar ikzelf?” (lacht)

Acteeroefening

“Ik heb me heel erg geamuseerd als Hippo. Buiten de fantastische ervaring die heel deze show is, was het ook een goede acteeroefening”, vervolgt Van Severen. “Toen de speurders in de internationale richting keken, hebben we ze nog een extra duwtje gegeven door Frances (Lefebure, zijn vrouw, red.) Engels te laten praten en door mijn opvallende trage reacties op de vragen van de speurders.”

Zijn pak had Van Severen wat anders ingeschat: “Ik dacht dat ik een cool en stoer personage zou zijn. Toen ik hoorde dat het Hippo werd, dacht ik: Oh ja, dat is wel heel ruig. Pas later zag ik dat de Hippo een roze badpak en bijhorende tutu zou dragen. Toen had ik door dat dát het perfecte pak was.”