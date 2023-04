PEC Zwolle mag na jaartje afwezigheid terug naar Eredivisie dankzij draw bij Almere City

PEC Zwolle is vrijdagavond gepromoveerd naar de Eredivisie, na een jaar afwezigheid. De formatie van trainer Dick Schreuder had in de Keuken Kampioen Divisie voldoende aan een gelijkspel (1-1) bij Almere City FC, de nummer 3 van de ranglijst. Zwolle is in de eindstand nu zeker van een plaats bij de eerste twee, voldoende voor rechtstreekse promotie.