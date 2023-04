Jong Genk moet in Limburgse derby nipt zijn meerdere erkennen in Lommel

De Limburgse affiche van vrijdagavond tussen de U23 van Racing Genk en Lommel op de achtste speeldag van de degradatiegroep in de Challenger Pro League is uitgedraaid op een nipte zege in het voordeel van de bezoekers: 2-3.

Bastien Toma (24.) zette eerst in twee tijden een penalty om namens de gastheer, alvorens Zalan Vancsa (36.) en Juho Talvitie (43.) raak troffen aan de overzijde. Tuur Rommens (69.) leek halverwege de tweede helft een punt in de Cegeka Arena te houden. Maar dat was buiten Metinho (87.) gerekend, die zich in de slotminuten tot matchwinnaar kroonde.

Op hetzelfde tijdstip bleef Dender steken op 0-0 tegen de U23 van Standard. De troepen van Timmy Simons domineerden het duel, maar konden hun overwicht niet omzetten in een overwinning.

In het klassement van de op één na hoogste Belgische voetbalafdeling prijkt Lommel op de zevende plaats met 48 punten. Dender is negende met 36 eenheden, terwijl de beloften van Genk en Standard de tiende en elfde stek inpalmen met 26 stuks.