Koningsduo van PSG alweer op dreef: Lionel Messi tovert met heerlijke passes, Kylian Mbappé werkt af

Paris Saint-Germain is op weg om een goede zaak te doen in zijn missie om een negende Franse titel in elf jaar te veroveren. De Parijzenaars stonden bij de rust al 0-2 voor tegen Angers SCO, de laatste in de Ligue 1. Topspelers Lionel Messi en Kylian Mbappé blonken alweer uit: Messi toverde tweemaal een heerlijke pass uit de schoenen, Mbappé was telkens bij de pinken om af te werken.