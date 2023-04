“Het eerste interview sinds zijn ongeval” bleek vals, maar wat weten we wel over de gezondheidstoestand van Michael Schumacher?

De familie Schumacher overweegt juridische stappen tegen Die Aktuelle, het Duitse weekblad dat eerder deze week een vals interview met Michael Schumacher publiceerde. Sinds de Duitse Formule 1-ster in 2013 slachtoffer werd van een zwaar skiongeval doen zijn vrouw en kinderen er alles aan om zijn privacy te beschermen. Wat weten we wel over zijn toestand?

Zo’n 20 jaar lang was Michael Schumacher de absolute smaakmaker van het Formule 1-circuit. Op zijn palmares pronken liefst 7 wereldtitels. Een record dat alleen Lewis Hamilton een paar jaar geleden kon evenaren. Maar waar de Brit nog altijd furore maakt op het circuit, kan het contrast met Schumacher niet groter zijn.

Bijna exact 10 jaar geleden, een jaar nadat hij voor de tweede keer was gestopt als autocoureur, werd Schumacher het slachtoffer van een ernstig skiongeval. Samen met zijn zoon Mick was Michael Schumacher bezig aan een afdaling in de Franse Alpen toen hij plots viel en met zijn hoofd op een steen terechtkwam. Hoewel de gepensioneerde F1-piloot een helm droeg, had de val toch zware gevolgen.

Michael Schumacher viel tijdens een afdaling in de Frans Alpen. Hoewel hij een helm droeg, liep hij zware hersenschade op. — © AFP

Gaten in schedel

Schumacher werd in allerijl overgebracht naar een Frans ziekenhuis waar hij meteen enkele operaties onderging. De dokters ontdekten ernstige hersenletsels en hielden hem in kunstmatige coma. De Duitse krant Bild schreef destijds dat de druk op Schumacher’s hoofd zo hoog was dat de dokters in de dagen na het ongeval gaten in zijn schedel moesten boren.

Pas een jaar na het ongeval werd Schumacher uit zijn coma gehaald. Zijn gezin - bestaande uit vrouw Corinna en kinderen Mick en Gina-Maria - nam hem daarop mee naar hun thuishaven in het Zwitserse Gland. De toestand waarin Schumacher verkeert, is sindsdien erg onduidelijk. Het geslacht Schumacher is schaars met informatie en van Michael zelf werd al helemaal niets meer gehoord sinds het accident.

Rolstoelgebonden

Dat het Duitse magazine Die Aktuelle plots uitpakte met een interview met hem was dan ook een enorme verrassing. Alleen bleek het niet Michael Schumacher zelf te zijn die de vragen had beantwoord, maar wel een AI-systeem. Het kwam het roddelblad op heel wat kritiek te staan.

In realiteit gaan internationale media ervan uit dat Schumacher niet normaal kan communiceren. Ze baseren zich op de weinige berichten die de afgelopen jaren naar buiten sijpelden over zijn gezondheidstoestand. Daaruit blijkt dat hij nog altijd volop aan het revalideren is van wat hem tien jaar geleden overkwam. In 2014 berichtte The Telegraph dat Schumacher rolstoelgebonden zou zijn wegens verlamming.

Die Aktuelle krijgt veel kritiek voor het “eerste interview sinds zijn ongeval”. Uiteindelijk bleek niet Schumacher, maar wel een AI-systeem de antwoorden te hebben gegeven. — © EPA-EFE

Pas toen in 2021 een Netflix-documentaire gelanceerd werd over de onfortuinlijke F1-kampioen, gaf de entourage van Schumacher een voorzichtige inkijk in zijn toestand. Verschillende intimi werden er aan het woord gelaten, gaande van familieleden tot vrienden tot collega’s. Zo ook zijn echtgenote Corinna. “Ik mis hem elke dag. En ik ben niet alleen. Ook zijn kinderen, vader en andere naasten missen hem, maar Michael is hier wel degelijk. Anders dan vroeger, maar hij is hier en dat geeft kracht”, sprak ze cryptisch.

Corinna verklaarde ook waarom ze zo weinig pottenkijkers toelaat bij haar echtgenoot. “Privé is privé, zei hij altijd. Ik vind het dan ook heel belangrijk dat hij kan blijven genieten van dat privéleven. Michael heeft ons altijd beschermd en nu beschermen wij Michael.”

Corinna, Mick en Michael Schumacher tijdens het laatste jaar van Michaels carrière. — © BELGAIMAGE

Samen F1 kijken

Slechts enkelingen krijgen de kans de privébubbel, waar Corinna streng over waakt, binnen te treden. Eén van die gelukkigen is Jean Todt, de voormalige baas van Schumacher bij Ferrari. In een interview met de Duitse televisiezender RTL onthulde hij dat hij af en toe Formule 1-wedstrijden gaat bekijken bij Schumacher thuis. “Ik mis hem niet, want ik zie hem nog steeds. Maar onze vriendschap kan niet meer hetzelfde zijn als vroeger. Gewoon omdat er niet meer dezelfde communicatie is als voorheen. Hij blijft vechten. En zijn familie vecht op dezelfde manier.”

De laatste twee jaar konden Todt en zijn voormalige poulain samen kijken hoe de volgende Schumacher-generatie het ervan afbracht op het racecircuit. De 23-jarige Mick Schumacher trad twee jaar geleden in de voetsporen van zijn vader door een zitje te bemachtigen bij team Haas. Maar ook hij geeft weinig prijs over zijn vader, die hij wel beschrijft als zijn “idool” en “rolmodel”. In de Netflix-documentaire van Schumacher zei Mick dat hij “alles zou opgeven” om de kans te krijgen om met zijn vader Michael over racen te praten.

Mick Schumacher — © AP

Er klinkt nog altijd hoop dat Schumachers fysieke en mentale toestand nog kan verbeteren. Zijn familie doet er alles aan om hem zo goed mogelijk te laten revalideren. Zo zouden ze van plan zijn om hun woonplaats in Zwitserland achter te laten voor een verblijf op Mallorca. De Schumachers zouden er volgens het Duitse magazine Die Bunte een pand van 30 miljoen euro op het oog hebben waar Michael optimaal kan verder werken aan zijn herstel.