“Urenlang regenachtig, in de vooravond wordt het stilaan weer overal droog”

Het blijft enkele uren regenachtig, zonder dat er grote neerslagsommen aan te pas komen. Regionaal kan het van tijd tot tijd ook even droog blijven. In de vooravond wordt het stilaan weer overal helemaal droog. Het zou best kunnen dat we de zakkende zon nog te zien krijgen. Vanavond is er geen regen meer te verwachten.

In het oosten kan er mogelijk nog even 18°C op de thermometer verschijnen maar zodra het gaat regenen koelt het enkele graden af. Tegen 17 uur blijft er nog slechts 12 tot 14°C over. De wind wakkert aan tot gemiddeld 4 Beaufort uit het zuidwesten.

Gedurende de nacht naar zondag is het wisselend bewolkt en droog. De temperatuur zakt niet lager dan 7 a 8°C.

